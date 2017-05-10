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В Москве ожидаются небольшие осадки и до 8 градусов тепла

Москва
10 мая, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны дождь, мокрый снег

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют в Московском регионе прохладную, ветреную погоду.

"Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки - дождь, мокрый снег. В Москве воздух прогреется до 6-8 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

В четверг, 11 мая, будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключены небольшие осадки. Ночью в столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в Москве потеплеет до 9-11, по области - до 7-12 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.

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