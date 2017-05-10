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Начальник отдела МВД по району Свиблово будет уволен за езду в нетрезвом состоянии

Москва
10 мая, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

После задержания 7 мая полковник полиции отказался пройти медицинское освидетельствование и попытался скрыться с места происшествия

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Проверка проводится в отношении начальника отдела полиции по району Свиблово Москвы, которого накануне задержали за езду за рулем в пьяном виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"После проведения служебной проверки данный сотрудник будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство полицейского", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 7 мая в районе Осташковской улицы на северо-востоке Москвы сотрудники столичной ГИБДД задержали начальника отдела МВД России по району Свиблово, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. После предложения пройти медицинское освидетельствование полковник полиции пытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен инспекторами ГИБДД.

Результаты освидетельствования показали, что полицейский был пьян, в его крови содержалось 0,570 мг/л алкоголя. По данному факту будет принято процессуальное решение. На мужчину также составили административный протокол по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства".

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