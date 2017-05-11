День Победы-2017 в Москве оказался холоднее 9 мая 1945 года на 4 градуса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дневные температуры в 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в столице были на 4 градуса ниже, чем в День Победы 9 мая 1945 года. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Дневная температура, которая наблюдалась 9 мая в этом году - самая низкая за весь период наблюдений. По Москве и области она колебалась от 3,6 до 4,6 градуса. Никогда еще до этого дневная температура 9 мая не опускалась ниже отметки в 5 градусов", - рассказал Вильфанд, напомнив, что 9 мая 1945 года хоть и не было жарко, но теплее, чем в этом году - тогда днем было всего плюс 7,6 градуса.

По его словам, погода 8 мая этого года также обновила рекорд - последний раз такое количество осадков выпало в 1922 году, и тогда они состояли только из дождя, а в этом году - из дождя и снега.

Вильфанд пояснил, что такие погодные аномалии вполне вписываются в общую тенденцию глобального потепления, поскольку на его фоне и происходит увеличение амплитуды (разницы между наибольшей и наименьшей температурой - прим. ТАСС) погодных явлений. Он также напомнил, что, несмотря на наступление краткосрочного похолодания в мае, март и апрель этого года войдут в число пяти самых теплых мартов и апрелей за всю историю метеонаблюдений.