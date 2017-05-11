Вильфанд предложил москвичам порадоваться за сибиряков, у которых уже наступило лето

ФИФА не будет мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол лишь средством - ИнфантиноСпорт 11 мая, 10:41
Федеральная грузовая компания в апреле увеличила перевозки грузов на 9%, до 17 млн тТранспорт 11 мая, 10:40
Ученые Красноярска создали технологию, позволяющую ускорить на 30 лет выращивание кедраНаука 11 мая, 10:36
Илюмжинов поддержал матч компьютера и Каспарова в 1997 году, несмотря на разногласияСпорт 11 мая, 10:34
СМИ: новый регламент сертификации авиатехники могут утвердить летомТранспорт 11 мая, 10:33
Захарова упрекнула американские СМИ в ангажированности во время визита Лаврова в СШАПолитика 11 мая, 10:30
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФПолитика 11 мая, 10:22
"Благие намерения" и "Пушкинский XXI": Россия на 57-й Венецианской арт-биенналеКультура 11 мая, 10:00
"Артек" принял девять детей из Сирии на отдыхОбщество 11 мая, 9:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дневная температура в ряде областей Сибири до конца этой недели установится на уровне 25-28 градусов, в Москве же до конца недели столбик термометра не поднимется выше 14 градусов. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Всегда очень приятно радоваться за других. Давайте порадуемся за жителей Новосибирска, Омска, Томска, Кемеровской области, Алтайского края - там температура завтра-послезавтра будет в диапазоне 25-28 градусов", - сказал Вильфанд. Сейчас там около плюс 20 градусов.
К концу недели и в более восточных регионах - в Туве, в Хакасии, Бурятии, Иркутской области, Амурской области, в Приморье - ожидается температура около плюс 20 градусов, уточнил он.
В Москве же температура достигнет отметки плюс 18 градусов только к середине следующей недели.
Вильфанд сообщил, что до конца недели достаточно прохладно будет и на юге европейской территории России - в Ставрополье, в Ростове-на-Дону, а также на северо-западе страны - в Мурманске, Санкт-Петербурге и Карелии. "Дневные температуры не превысят 10-градусной отметки, после воскресенья - до плюс14 градусов", - сказал он. Прохладная погода ожидается и восточнее - в республике Коми и Архангельской области.