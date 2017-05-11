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Вильфанд предложил москвичам порадоваться за сибиряков, у которых уже наступило лето

Москва
11 мая, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В настоящее время в ряде областей Сибири температура достигла плюс 20 градусов

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дневная температура в ряде областей Сибири до конца этой недели установится на уровне 25-28 градусов, в Москве же до конца недели столбик термометра не поднимется выше 14 градусов. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Всегда очень приятно радоваться за других. Давайте порадуемся за жителей Новосибирска, Омска, Томска, Кемеровской области, Алтайского края - там температура завтра-послезавтра будет в диапазоне 25-28 градусов", - сказал Вильфанд. Сейчас там около плюс 20 градусов.

К концу недели и в более восточных регионах - в Туве, в Хакасии, Бурятии, Иркутской области, Амурской области, в Приморье - ожидается температура около плюс 20 градусов, уточнил он.

В Москве же температура достигнет отметки плюс 18 градусов только к середине следующей недели.

Вильфанд сообщил, что до конца недели достаточно прохладно будет и на юге европейской территории России - в Ставрополье, в Ростове-на-Дону, а также на северо-западе страны - в Мурманске, Санкт-Петербурге и Карелии. "Дневные температуры не превысят 10-градусной отметки, после воскресенья - до плюс14 градусов", - сказал он. Прохладная погода ожидается и восточнее - в республике Коми и Архангельской области.

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