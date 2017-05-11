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Полиция проверяет заявление об избиении женщины водителем BMW в центре Москвы

Москва
11 мая, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля также чуть не сбил сына женщины

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению об избиении учительницы рисования, переходившей дорогу с детьми в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", - говорится в сообщении главка.

По предварительным данным, утром 5 мая учительница рисования вела в школу двух своих детей в центре столицы. Когда они переходили дорогу на перекрестке, где сходятся дублер Плющихи, Первый Тружеников и Первый Вражский переулки, автомобиль BMW чуть не сбил ее сына. Женщина ударила по капоту притормозившей иномарки, после чего из салона вышел водитель, ударил ее и уехал. У потерпевшей оказалось выбито плечо, после получения справки в травмпункте она подала заявление в полицию.

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