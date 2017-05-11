Полиция проверяет заявление об избиении женщины водителем BMW в центре Москвы

Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефтьЭкономика и бизнес 11 мая, 12:02
СМИ: Могерини высказалась за скорейшее вхождение балканских стран в ЕСМеждународная панорама 11 мая, 11:58
Компания из Саудовской Аравии в 2013 году заплатила €1 млн за 4,5 часа общения с РоналдуСпорт 11 мая, 11:56
Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для экологичной энергетикиНаука 11 мая, 11:54
Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинениеПроисшествия 11 мая, 11:53
Погрузка на Приволжской магистрали в апреле 2017 года увеличилась почти на 20%Транспорт 11 мая, 11:53
Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей ЯпонииСпорт 11 мая, 11:52
Решение ЕС о "безвизе" для Украины Порошенко расценил как "разрыв с постсоветским прошлым"Международная панорама 11 мая, 11:46
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,2%Экономика и бизнес 11 мая, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению об избиении учительницы рисования, переходившей дорогу с детьми в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", - говорится в сообщении главка.
По предварительным данным, утром 5 мая учительница рисования вела в школу двух своих детей в центре столицы. Когда они переходили дорогу на перекрестке, где сходятся дублер Плющихи, Первый Тружеников и Первый Вражский переулки, автомобиль BMW чуть не сбил ее сына. Женщина ударила по капоту притормозившей иномарки, после чего из салона вышел водитель, ударил ее и уехал. У потерпевшей оказалось выбито плечо, после получения справки в травмпункте она подала заявление в полицию.