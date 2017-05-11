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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в своего соседа в Новой Москве

Москва
11 мая, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Пострадавший получил ранение грудной клетки и был срочно госпитализирован в одну из столичных клиник

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Новой Москвы, подозреваемого в стрельбе по своему соседу. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.

По его словам, в полицию поступило сообщение о стрельбе, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки. Он был срочно госпитализирован в одну из столичных клиник.

"Как было установлено, у двоих соседей по дачным участкам произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры 55-летний мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и четыре раза произвел выстрелы в сторону оппонента, после чего скрылся на автомобиле Nissan Qashqai. Для задержания злоумышленника незамедлительно был введен план "Перехват", в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции остановили указанный автомобиль на Можайском шоссе и задержали подозреваемого. Мужчина добровольно выдал травматический пистолет", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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