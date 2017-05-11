Специалисты выдвигают версии появления монет времен Ивана Грозного в "шахматном" кладе

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Монеты времен Ивана Грозного в шахматной фигуре могли спрятать от воров или разбойников. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
"Шахматы в то время были азартной игрой на деньги. Может быть, тот, кому принадлежали шахматы, не хотел носить деньги в кошельке, опасаясь разбойников, но хотел иметь возможность расплатиться в случае проигрыша", - сказал Емельянов.
"По другой версии, на Пречистинке того времени было немало трактиров, там играли в шахматы, и хозяева трактира именно так хранили свои деньги", - добавил Емельянов. Глава департамента культурного наследия отметил, что случай обнаружения денег достаточно редкий, поэтому московские музейщики проведут своеобразную ревизию старинных шахматных фигур, которые имеются у них в коллекциях, чтобы понять есть ли случаи аналогичных закладок.
Заместитель генерального директора ООО "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович сообщил, что нашедший фигурку волонтер Борис Стаканов не получил вознаграждения за свою находку, "поскольку у московских волонтеров это не принято". Беркович также не смог оценить стоимость клада, сославшись на необходимость консультации с нумизматами.
Как сообщалось ранее, археологи обнаружили в Москве на Пречистенке клад времен Ивана Грозного (1530-1584), десять серебряных монет были спрятаны внутри шахматной фигуры слона.
"В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны десять серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма - пять копеек", - сказал тогда Емельянов.
Он напомнил, что фигура была найдена во время строительных работ в рамках благоустройства по программе "Моя улица". Находку датируют серединой XVI века, одна из монет была отчеканена на монетном дворе в Твери, а остальные девять - в Москве.
"Если в каждой фигуре (из шахматного набора - прим. ТАСС) была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек", - уточнил Емельянов, добавив, что другие фигуры не были обнаружены.