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Местами небольшие осадки и до 11 градусов тепла ожидают синоптики в столичном регионе

Москва
12 мая, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе прохладную, сырую и ветреную погоду.

"Будет облачно, с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов тепла, по области будет от 6 до 11 градусов. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В Москве будет около нуля градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер переменных направлений.

Днем в субботу будет солнечно и сухо. В Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

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