СК просит арестовать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте водителя BMW, обвиняемого в избиении женщины, переходившей дорогу с детьми в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 44-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она, отметив, что мужчине предъявлено обвинение по ст. 116 УК РФ ("Побои").
По данным информированного источника, обвиняемый, в настоящее время проживающий в Москве, является уроженцем Сахалинской области.
По версии следствия, 5 мая, мужчина, 1973 года рождения на автомобиле BMW ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. В ответ на это водитель остановил машину, догнал потерпевшую и не менее двух раз ударил ее в предплечье.