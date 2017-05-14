Солнечно и до 14 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в столичном регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Сегодня обойдется без осадков, в Москве воздух прогреется до 11-13, по области - до 9-14 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается северной четверти до 4-9 м/с.

В понедельник ночью вновь без осадков, столбики термометров в столице покажут ноль - плюс 2, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов тепла, по области будет от плюс 11 до плюс 16 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.