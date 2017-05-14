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Иномарка врезалась в здание в центре Москвы, есть пострадавший

Москва
14 мая, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Причины произошедшего устанавливаются

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Иномарка врезалась в здание на Стромынке в Москве, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Сегодня днем на улице Стромынка, 18 водитель автомобиля Chevrolet врезался в здание. В результате ДТП пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.

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