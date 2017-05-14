Иномарка врезалась в здание в центре Москвы, есть пострадавший

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Иномарка врезалась в здание на Стромынке в Москве, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Сегодня днем на улице Стромынка, 18 водитель автомобиля Chevrolet врезался в здание. В результате ДТП пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.