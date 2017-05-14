Мэрия Москвы объявила о начале онлайн-голосования о сносимых пятиэтажках

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-голосование по поводу вносимых в список на снос московских пятиэтажкек открылось в городской интернет-системе "Активный гражданин". Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Ранее предполагалось, что прием голосов начнется 15 мая.
"Открылось голосование: как отдать голос за проект программы реновации", - говорится в опубликованном заявлении мэрии.
Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей. В результате из списка для голосования было вычеркнуто около 3,5 тыс. домов.