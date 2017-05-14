Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэрия Москвы объявила о начале онлайн-голосования о сносимых пятиэтажках

Москва
14 мая, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Ранее предполагалось, что прием голосов начнется 15 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-голосование по поводу вносимых в список на снос московских пятиэтажкек открылось в городской интернет-системе "Активный гражданин". Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Ранее предполагалось, что прием голосов начнется 15 мая.

"Открылось голосование: как отдать голос за проект программы реновации", - говорится в опубликованном заявлении мэрии.

Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей. В результате из списка для голосования было вычеркнуто около 3,5 тыс. домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров
Черноморский флот России
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
"Бранденбургская мадонна" из сталинградской глубинки: война и жизнь Марии Лиманской
5
Забракованные препараты из Белоруссии изъяты из обращения
6
Тиллерсон заявил, что перезагрузка отношений с Россией невозможна
7
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
Темы дня
Загрузка...
Реклама