На юге Москвы потушен пожар в ангаре на площади 100 кв. м

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Одноэтажный ангар загорелся на юге столицы, пожар ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Возгорание произошло на площади около 100 кв. метров в одноэтажном металлическом ангаре по адресу: Дорожная улица, дом 3, корпус 3а", - сообщили в главке.
По данным МЧС, в 10:15 пожар был локализован, а в 10:26 - ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.