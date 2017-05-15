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На юге Москвы потушен пожар в ангаре на площади 100 кв. м

Москва
15 мая, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Одноэтажный ангар загорелся на юге столицы, пожар ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Возгорание произошло на площади около 100 кв. метров в одноэтажном металлическом ангаре по адресу: Дорожная улица, дом 3, корпус 3а", - сообщили в главке.

По данным МЧС, в 10:15 пожар был локализован, а в 10:26 - ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.

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