На юге Москвы потушен пожар в ангаре на площади 100 кв. м

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Одноэтажный ангар загорелся на юге столицы, пожар ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Возгорание произошло на площади около 100 кв. метров в одноэтажном металлическом ангаре по адресу: Дорожная улица, дом 3, корпус 3а", - сообщили в главке.

По данным МЧС, в 10:15 пожар был локализован, а в 10:26 - ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.