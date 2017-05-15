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Стройкомплекс: пайщикам объекта СУ-155 в столичной Щербинке будут возвращены деньги

Москва
15 мая, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

План мероприятий по возврату денег утвердят в Минстрое 19 мая

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Вложенные средства будут возвращены гражданам, заключившим договоры на покупку квартир в жилом доме СУ-155 в Щербинке (Новая Москва). План мероприятий по возврату денег утвердят в Минстрое 19 мая, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

Дом находится по адресу ул. Железнодорожная, вл. 39, корп. 1. Его строительство прекращено из-за отсутствия возможности приобрести земельный участок у правообладателя.

"Мы подготовили дорожную карту по возврату денежных средств гражданам, прописали конкретные действия. Чтобы начать этот процесс, необходимо согласовать план мероприятий в Минстрое как профильном министерстве путем протокольного поручения", - приводит пресс-служба слова представителя банка "Российский капитал", который является санатором проблемного объекта СУ-155.

После согласования план мероприятий и протокол по итогам совещания в Минстрое передадут в Москомстройинвест и инициативной группе граждан. Организовать встречу участников рабочей группы по взаимодействию с гражданами, которые хотят вернуть вложенные деньги, планируется в ближайшее время.

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2абв, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино- Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29Б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала. Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 2 тыс. пайщиков.

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