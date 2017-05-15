В Москве с начала года выявлено около 100 гостиниц с завышенным количеством звезд

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Управление гостиничного хозяйства столичного департамента спорта и туризма с начала года выявило около 100 отелей, завышавших свою категорию в системах онлайн-бронирования. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.
"Управление гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма ведет сверку количества звезд, которые отели указывают в интернете, с реальной категорией, полученной по итогам государственной классификации, - говорится в сообщении. - Сейчас подавляющая часть гостиниц уже исправила информацию о себе, а с теми, кто этого пока не сделал, ведется работа".
Всего с начала года был проведен онлайн-мониторинг более 1 тыс. отелей и хостелов. Мониторинг продолжается и ведется в ежедневном режиме. Специалисты просматривают более двух десятков российских и зарубежных ресурсов онлайн-бронирования.
"Если гостиницы откажутся добровольно исправить недостоверные данные в интернете, то информация о таких гостиницах будет передана в Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве. Гостиницы, завышающие категорию на сайтах бронирования, нарушают федеральный закон "О защите конкуренции". Но пока такой необходимости не было", - цитирует портал руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева.
Классификацию гостиниц проводят к чемпионату мира по футболу 2018 года. На сегодняшний день классификацию прошли 1020 столичных отелей. Категория "пять звезд" присвоена 30 гостиницам, четырехзвездочными признаны 80 отелей, трехзвездочными - 209 гостиниц. Также в Москве 109 двухзвездочных и 41 однозвездочная гостиница. Категория "без звезд" присвоена 551 отелю. С 1 января 2017 года отели, которые не прошли классификацию, привлекаются к административной ответственности.