Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС: превышения уровня ПДК сероводорода в московском районе Капотня нет

Москва
15 мая, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

14 мая в Капотне было зафиксировано разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,04 раза, что не оказывает значимых последствий для организма человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Превышения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе сероводорода, в районе Капотня на юго-востоке Москвы не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

"В настоящее время никакого превышения ПДК в районе Капотня нет. Распространяемые в соцсетях и СМИ слухи о том, что значительно превышен уровень сероводорода и облако вредных веществ движется в центр Москвы, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС уточнили, что 14 мая в Капотне в атмосферном воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.

"В настоящее время продолжается непрерывный мониторинг экологической обстановки на стационарных постах Мосэкомониторинга, работают оперативные группы и передвижные лаборатории МЧС", - заключил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
3
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономику
4
На Украине националисты избили и ранили из пистолета таксиста, ответившего им по-русски
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
СМИ: группа беженцев, приютивших Сноудена в Гонконге, получила отказ в убежище
7
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама