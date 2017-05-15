МЧС: превышения уровня ПДК сероводорода в московском районе Капотня нет

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Превышения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе сероводорода, в районе Капотня на юго-востоке Москвы не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
"В настоящее время никакого превышения ПДК в районе Капотня нет. Распространяемые в соцсетях и СМИ слухи о том, что значительно превышен уровень сероводорода и облако вредных веществ движется в центр Москвы, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС уточнили, что 14 мая в Капотне в атмосферном воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.
"В настоящее время продолжается непрерывный мониторинг экологической обстановки на стационарных постах Мосэкомониторинга, работают оперативные группы и передвижные лаборатории МЧС", - заключил собеседник агентства.