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Улицу в Москве назовут в честь немецкого врача Федора Гааза

Москва
16 мая, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Его именем будет назван безымянный проезд, расположенный между улицей 26 Бакинских Комиссаров и проспектом Вернадского

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Одна из московских улиц будет названа в честь Федора Гааза - немецкого врача, работавшего в России в XIX веке и лечившего солдат, сражавшихся в Отечественной войне 1812 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"На западе Москвы в районе Тропарево-Никулино появится улица Федора Гааза, названная в честь врача-филантропа XIX века. Современники называли его святым доктором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в его честь будет назван безымянный проезд, расположенный между улицей 26 Бакинских Комиссаров и проспектом Вернадского.

Кроме того, городская клиническая больница № 64 на улице Вавилова получит имя советского хирурга Владимира Виноградова, основателя кафедры хирургии в РУДН. Имя выдающегося врача получит и Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России на западе столицы - он будет назван в честь основоположника отечественной лазерной хирургии Олега Скобелкина.

"Эти предложения были поддержаны городской межведомственной комиссией по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова", - добавили в мэрии.

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