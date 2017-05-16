Полиция ищет неизвестного, устроившего стрельбу на юге Москвы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестного, ранившего женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В службу "02" поступило сообщение о пострадавшей. Около дома 61, корпус 6, на Нахимовском проспекте неизвестный причинил женщине огнестрельное ранение из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшая была госпитализирована.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.