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Полиция ищет неизвестного, устроившего стрельбу на юге Москвы

Москва
16 мая, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В результате инцидента пострадал один человек

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестного, ранившего женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В службу "02" поступило сообщение о пострадавшей. Около дома 61, корпус 6, на Нахимовском проспекте неизвестный причинил женщине огнестрельное ранение из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшая была госпитализирована.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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