Собянин назвал строительство второго кольца главным проектом развития метро до 2020 года

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Строительство Третьего пересадочного контура (второго кольца) московского метро является главным проектом в развитии подземки до 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Главным проектом до 2020 года будет создание подземного кольца метро. Это 60 км путей, десятки станций. Оно сделает передвижение по метро более комфортным, даст новые связки. Это большая стройка, и эффект от нее будет еще больший, чем от МЦК (Московского центрального кольца - прим. ТАСС)", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по словам мэра, в перспективе "будет проложена ветка в Некрасовку, начнется строительство ветки в Коммунарку в Новую Москву". "Проектов в области метростроения более чем достаточно. Коридоры, которые мы прокладываем сегодня, учтены в генплане, они рассчитаны на 15-20 лет", - отметил Собянин.

По данным столичного комплекса градостроительной политики и строительства, длина второй кольцевой линии метро превысит 65 км, на ней разместится 31 станция, обслуживать ветку будут два электродепо. В среднем ввод нового кольца сэкономит при поездке на метро около 30 минут. Первый участок линии - от "Делового центра" до "Петровского парка" - власти обещают запустить уже в этом году. Полностью кольцо должно замкнуться в 2020 году.