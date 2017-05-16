Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин назвал строительство второго кольца главным проектом развития метро до 2020 года

Москва
16 мая, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Длина второй кольцевой линии Московского метрополитена превысит 65 км, на ней разместится 31 станция

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Строительство Третьего пересадочного контура (второго кольца) московского метро является главным проектом в развитии подземки до 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Главным проектом до 2020 года будет создание подземного кольца метро. Это 60 км путей, десятки станций. Оно сделает передвижение по метро более комфортным, даст новые связки. Это большая стройка, и эффект от нее будет еще больший, чем от МЦК (Московского центрального кольца - прим. ТАСС)", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по словам мэра, в перспективе "будет проложена ветка в Некрасовку, начнется строительство ветки в Коммунарку в Новую Москву". "Проектов в области метростроения более чем достаточно. Коридоры, которые мы прокладываем сегодня, учтены в генплане, они рассчитаны на 15-20 лет", - отметил Собянин.

По данным столичного комплекса градостроительной политики и строительства, длина второй кольцевой линии метро превысит 65 км, на ней разместится 31 станция, обслуживать ветку будут два электродепо. В среднем ввод нового кольца сэкономит при поездке на метро около 30 минут. Первый участок линии - от "Делового центра" до "Петровского парка" - власти обещают запустить уже в этом году. Полностью кольцо должно замкнуться в 2020 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
3
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
В Москве объявлено штормовое предупреждение
6
После стрельбы на юге Москвы возбуждено дело о покушении на убийство
7
Исполнительная служба Украины разрешила арест имущества "Газпрома" в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама