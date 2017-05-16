В этом году будет благоустроено 3,5 тыс. московских дворов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. московских дворов благоустроят в текущем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году будет капитально отремонтировано и благоустроено 3,5 тыс. московских дворов. Кроме того, будет создано 50 новых народных парков, это парки, которые предлагают сделать сами жители, показывая нам места, голосуя за создание там парков. Мы привлекаем инвесторов и вместе с ними - 50 на 50 - создаем этим парки", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Как ранее отмечал мэр, на благоустройство дворовых территорий столицы в 2017 году будет выделено около 10 млрд рублей.

За последние годы в Москве отремонтировано и восстановлено более 22 тыс. московских дворов. Там созданы детские, спортивные площадки, парковочное пространство, проведено озеленение.