Пришедшим поклониться мощам Николая Чудотворца паломникам обеспечат комфортные условия

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Паломникам, которые придут поклониться мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, обеспечат комфортные условия - будут организованы пункты питания и отдыха, верующим будут помогать волонтеры. О том, как будет организован доступ к святыне, рассказали журналистам руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников и руководитель Молодежного отдела Московской епархии Михаил Куксов.

"Доступ к мощам начнется 22 мая с 14 часов. Начиная с 23 числа, и до 13 июля доступ будет осуществляться с 8 часов утра до 9 часов вечера", - сказал Черников.

Комфортные условия для всех и никаких привилегий

Он отметил, что для паломников будут созданы все условия для комфортного ожидания в очереди.

"Очередь будет формироваться от Крымского моста, будет организовано три контрольно-пропускных пункта, будут формироваться так называемые шлюзы, там будут находиться автобусы, чтобы люди могли отдохнуть. Будут организованы точки питания - 11 как минимум, в первые дни. Более 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут принимать участие в обеспечении безопасности", - уточнил Черников.

Руководитель департамента подчеркнул, что доступ к мощам будет осуществляться только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте.

"Никаких специальных пропусков не будет ни для групп граждан, ни для представителей епархий, ни для кого. Доступ к мощам будет в порядке общей очереди для всех. Единственные группы граждан, для которых будет обеспечен более беспрепятственный проход - это маломобильные группы граждан и дети грудничкового возраста с одним сопровождающим", - добавил он.

Волонтеры помогут

Как сообщил Куксов, около 10 тысяч волонтеров будут задействованы в обеспечении порядка и помощи паломникам. "Не менее 10 тысяч человек примет участие в этом мероприятии. В течение дня будут организованы две смены добровольцев, в каждой из которой будет принимать участие не менее 200 человек", - сказал он.

По словам Куксова, волонтеры будут помогать в управлении потоками людей, встречать паломников, которые будут организованно приезжать из регионов, и сопровождать их к храму.

"Все ребята обязательно проходят регистрацию и обучение, чтобы они достойно провели мероприятие и были готовы к любым нестандартным ситуациям", - добавил он.

Принесение мощей Николая Чудотворца: история вопроса

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории России.

Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая, накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.