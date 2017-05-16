Новую станцию метро Москвы "Хорошевская" оформят в стиле авангард

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Станцию Второго кольца столичного метро "Хорошевская" оформят в стиле аванград, а в будущем на ее базе появится одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Проект предполагает возведение пересадочного комплекса и здания общественно-делового назначения. После завершения строительства инвестор передаст городу технологическую часть узла, кассовые залы и помещения, необходимые для обслуживания пассажиров", - приводит портал слова заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

Один из вестибюлей будет оформлен на тему работ Казимира Малевича, а на самой станции установлен подвесной светоотражающий потолок. По предварительным расчетам, в часы пик "Хорошевской" будут пользоваться 27 тысяч пассажиров. Выходы с новой станции спроектированы на обе стороны Хорошевского шоссе: к улицам Куусинена и 4-й Магистральной, отмечается на сайте.

В состав первого участка Второго кольца метро кроме "Хорошевской" входят станции "Петровский парк", "Ходынское поле", "Шелепиха" и "Деловой центр".

Общая длинна Второго кольца метро или Третьего пересадочного контура составит 61 км, на нем разместятся 32 станции.

Он станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные районы Москвы. Там появится 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. Предположительно, строительство Второго метрокольца завершится в 2020-2021 годах.