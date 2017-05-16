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Фотовыставка "Военные переводчики на службе Отечеству" открылась в Москве

Москва
16 мая, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Экспозиция насчитывает более 150 снимков советских и российских военных переводчиков

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Выставка "Военные переводчики на службе Отечеству" открылась в московском фотоцентре Союза журналистов. В экспозиции представлены неизвестные или малоизвестные фотографии, сделанные очевидцами событий, сообщили в Минобороны РФ.

"В зале фотоцентра выставлены более 150 уникальных снимков, запечатлевших советских и российских военных переводчиков в ходе выполнения своей интернациональной миссии в Анголе и Афганистане, Вьетнаме и Египте, Мозамбике и Сирии, Эфиопии и Никарагуа", - рассказали в ведомстве.

Как отметил в своем приветственном слове к гостям и организаторам выставки замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, "уникальная экспозиция послужит благородному делу памяти о людях, внесших свой вклад в укрепление обороноспособности Отечества, его защиты, в том числе и на дальних подступах".

Генерал отметил, что военные переводчики всегда сопровождали миссии советских и российских войск. "Они помогали во время интернациональной миссии наших военных в Китае, участвовали в справедливых войнах за независимость в Корее и во Вьетнаме, а также в других послевоенных конфликтах. В 70-90-х годах XX века советские военные советники, выполняя интернациональный долг, активно работали, помогали строить национальные армии в более чем 40 странах мира, и им всегда сопутствовали военные переводчики. И сегодня, выполняя свой интернациональный долг, они самоотверженно трудятся в Сирии и других странах мира", - приводит слова Фомина пресс-служба ведомства.

Погибшим при выполнении служебного долга переводчикам на выставке посвящена "Стена памяти".

Одним из организаторов выставки выступила общественная организация "Союз ветеранов Военного института иностранных языков". Долгие годы Военный институт иностранных языков был единственным высшим военным филологическим учебным заведением. Институт, в частности, сыграл важную роль в работе военной разведки в преддверии Второй мировой войны. В настоящее время вуз преобразован в факультет Военного университета Минобороны.

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