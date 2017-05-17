Памфилова призвала "Яблоко" и "Парнас" прийти на обучение перед довыборами в ДумуПолитика 17 мая, 12:17
Сборная Мексики по футболу объявила расширенный состав на Кубок конфедерацийСпорт 17 мая, 12:15
Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взяткиПроисшествия 17 мая, 12:10
Ушаков: РФ и США по-прежнему рассчитывают на встречу Путина с Трампом на G20Политика 17 мая, 12:03
Защита челябинского экс-губернатора обжалует в ЕСПЧ отказ суда рассмотреть жалобы на обыскНовости Урала 17 мая, 12:02
Сыры из молока французских коз на Урале получили имяНовости партнеров 17 мая, 11:55
Тюменские ученые проведут анализ воды из озер, образованных на месте воронок на ЯмалеНаука 17 мая, 11:54
ВЦИОМ: большинство москвичей поддерживают снос пятиэтажекОбщество 17 мая, 11:17
Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторовСпорт 17 мая, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следователи разыскивают мужчину, стрелявшего в посетителя кафе на севере Москвы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Вечером 15 мая мужчина в одном из кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских произвел выстрел из неустановленного оружия в посетителя. Потерпевший с огнестрельным ранением головы был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщила она.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к задержанию причастного к преступлению.