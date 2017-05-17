МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следователи разыскивают мужчину, стрелявшего в посетителя кафе на севере Москвы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Вечером 15 мая мужчина в одном из кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских произвел выстрел из неустановленного оружия в посетителя. Потерпевший с огнестрельным ранением головы был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщила она.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к задержанию причастного к преступлению.