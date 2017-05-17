"Газпром энергохолдинг" не планирует платить дивиденды с прибыли "МОЭК"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" не планирует платить дивиденды с прибыли "Московской объединенной энергетической компании" ("МОЭК") в ближайшие годы. Компания будет направлять средства на повышение надежности снабжения потребителей, сообщил генеральный директор компании Денис Федоров на пресс-конференции.

"Скорее всего, мы платить дивиденды по результатам 2017 года не будем. Это связано с тем, что у нас есть ряд проектов, которые надо реализовывать по повышению надежности снабжения Москвы", - сказал он.

"Нам нужно еще год-два для того, чтобы все окончательно привести в порядок", - добавил Федоров.

"МОЭК" по итогам 2016 года впервые вышла на прибыль. "Газпром энергохолдинг" рассчитывает, что финансовые показатели компании в дальнейшем будут расти.

"МОЭК" - ведущая инфраструктурная компания российской столицы, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Деятельность компании охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, а также генерацию электрической энергии.

"Газпром энергохолдинг" объединяет компании "Мосэнерго", "МОЭК", ОГК-2 и ТГК-1.