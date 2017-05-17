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Подземный археологический музей в Московском Кремле планируется открыть в 2018 году

Москва
17 мая, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Подземный музей расположится недалеко от уже открытых так называемых археологических окон

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Подземный археологический музей в Московском Кремле, где будут представлены найденные при раскопках на месте демонтированного 14-го административного корпуса объекты, планируется открыть в 2018 году. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Сейчас все те находки, которые найдены на этой территории, предполагается показывать в подземном музее, который будет находится недалеко от уже открытых шурфов. Мы сейчас очень активно работаем с архитекторами и дизайнерами над этим проектом и в ближайшее время, может быть, в течение года-полутора мы сможем это представить", - рассказала Гагарина.

По ее словам, подземный музей расположится недалеко от уже открытых так называемых археологических окон, в одном из них через специальное защитное стекло можно увидеть западную часть фундамента и подвал Малого Николаевского дворца (1874-1878 годы), в другом - часть фундамента церкви Алексея митрополита (1680-1686 годы), кирпичный фундамент перехода из дворца в Чудов монастырь, культурный слой с деревянными конструкциями и дворовое мощение XVI века, а также надгробия XVII века.

Подземный археологический музей, по словам Гагариной, расположится на площади около 500 квадратных метров.

"Там есть стеклянное помещение с лестницей, ведущей в подземную часть, площадью около 500 квадратных метров, где будет находиться археологический музей. Там будут показываться части фундаментов, части кладбища, которые были найдены при раскопках", - пояснила она.

Ранее Музеи Московского Кремля запустили новый экскурсионный маршрут "Древний Кремль и святые обители", в который впервые вошли обнаруженные в Кремле на месте демонтированного 14-го административного корпуса археологические находки - фундаменты разрушенных в 1930-е строений Чудова монастыря и Малого Николаевского дворца.

Что касается восстановления разрушенных после революции Чудова и Вознесенского монастырей, то это делаться не будет. "Никаких новоделов на территории Московского Кремля строиться не будет, эта тема закрыта", - заключила Гагарина.

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