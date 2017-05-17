Полиция разыскивает неизвестных, ограбивших мужчину у "Ситибанка" в центре Москвы

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Четверо неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину в центре Москвы и украли у него сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"Около дома 32, корпус 2, на Комсомольском проспекте четверо неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитили сумку, в которой, по словам заявителя, находились денежные средства", - сказал собеседник агентства.
После нападения неизвестные скрылись. Полиция принимает меры к розыску преступников.
По данным информированного источника, инцидент произошел около отделения "Ситибанка". После разбоя нападавшие скрылись на автомобиле BMW Х5 черного цвета, машина объявлена в розыск. По словам источника, у потерпевшего было похищено 560 тыс. рублей.