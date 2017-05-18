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На станциях московского метро "Калужская" и "Новые Черемушки" произошло задымление

Москва
18 мая, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Движение поездов было остановлено на пять минут

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© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Станции московского метро "Калужская" и "Новые Черемушки" задымлены из-за тления шпалы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В перегоне между станциями "Калужская" и "Новые Черемушки" на Калужско-Рижской линии происходило тление шпалы, которое было ликвидировано работниками метро", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, из-за происшествия движение поездов останавливалось на пять минут. Сейчас метро работает в штатном режиме.

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