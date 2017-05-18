На станциях московского метро "Калужская" и "Новые Черемушки" произошло задымление

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Станции московского метро "Калужская" и "Новые Черемушки" задымлены из-за тления шпалы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В перегоне между станциями "Калужская" и "Новые Черемушки" на Калужско-Рижской линии происходило тление шпалы, которое было ликвидировано работниками метро", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, из-за происшествия движение поездов останавливалось на пять минут. Сейчас метро работает в штатном режиме.