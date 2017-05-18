Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ситуация на дорогах Москвы по направлению в область осложнится 19 мая

Москва
18 мая, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Это связано с улучшением погоды и возможным ростом поездок за пределы Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует затруднение движения в столице по направлению в область в пятницу вечером в связи с улучшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"ЦОДД Москвы прогнозирует осложнение движения транспорта завтра в вечерний час пик по направлению в область. Это связано с улучшением погодных условий и, как следствие, прогнозируемым ростом поездок за пределы Москвы", - говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, наиболее серьезные затруднения прогнозируются с 16:00 до 20:00 часов. Они затронут Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзную улицу и Рязанский проспект.

Кроме того, в вечерний час пик движение будет затруднено на Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе, съездах с кольцевых магистралей, Третьем транспортном кольце и МКАД.

"Рекомендуем выезжать из города в пятницу после вечернего часа пик около 10 часов вечера либо в субботу до 8:30 утра или после 12 часов дня", - отметили в ЦОДД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
2
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
3
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
4
СМИ: Трамп узнал о назначении спецпрокурора США за 25 минут до оглашения решения
5
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
6
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
7
Экс-глава ФБР Мюллер станет спецпрокурором по делу о "русском следе" на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама