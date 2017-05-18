Ситуация на дорогах Москвы по направлению в область осложнится 19 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует затруднение движения в столице по направлению в область в пятницу вечером в связи с улучшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"ЦОДД Москвы прогнозирует осложнение движения транспорта завтра в вечерний час пик по направлению в область. Это связано с улучшением погодных условий и, как следствие, прогнозируемым ростом поездок за пределы Москвы", - говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, наиболее серьезные затруднения прогнозируются с 16:00 до 20:00 часов. Они затронут Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзную улицу и Рязанский проспект.

Кроме того, в вечерний час пик движение будет затруднено на Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе, съездах с кольцевых магистралей, Третьем транспортном кольце и МКАД.

"Рекомендуем выезжать из города в пятницу после вечернего часа пик около 10 часов вечера либо в субботу до 8:30 утра или после 12 часов дня", - отметили в ЦОДД.