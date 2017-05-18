Этот май в Москве может стать самым холодным с 1980 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Текущий май в Москве уже стал самым холодным в этом веке и претендует за звание самого прохладного за последние 37 лет. Об этом свидетельствуют данные столичного Метеобюро.

Самым холодным в истории метеонаблюдений считается май 1918 года, когда средняя температура воздуха составила плюс 6,4 градуса.

"Май с температурой плюс 8,5 градусов (как сейчас - ред.) и ниже отмечался всего шесть раз, в последний раз - в 1980 году. То есть, на сегодняшний день, подобных холодов в последнем месяце весны не отмечалось 36 лет. В этом столетии май 2017 года пока остается самым холодным", - отмечается в сообщении.

В отдельные дни текущего мая отрицательные температуры достигали в Москве 9-10 градусов. В минувшие сутки среднесуточная температура отстала от нормы на 6,1 градуса. Средняя температура за 17 прошедших дней составляет плюс 8,5 градусов, напоминает сайт "Метеоновости".