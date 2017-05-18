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Зеленый театр ВДНХ откроет сцену на воде

Москва
18 мая, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В течение летнего сезона на новой площадке планируется провести около 40 мероприятий

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новая сцена комплекса "Зеленый театр на ВДНХ" будет открыта на воде 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

"Атмосфера - важнейшая составляющая любого концерта, и именно она станет главной особенностью новой уникальной концертной площадки. Особенно мы вдохновились плавучей сценой, построенной прямо на Гранд Канале в Венеции, где в 1989 году прошел концерт Pink Floyd", - цитирует пресс-служба куратора проекта Юлию Давыдову.

Сценический комплекс будет построен прямо на Садовом пруду парка "Останкино". Сцена площадью более 270 кв. м и зрительный зал на 747 мест будут устроены на двух отдельных понтонных основаниях, между ними архитекторы оставили "пролив" для лодок. При необходимости сценическое пространство и зал могут соединяться мобильными мостами. Зона для зрителей будет оборудована точками общепита, туалетами и велопарковкой, уточнили в пресс-службе.

Каждую пятницу на сцене на воде будут проходить выступления молодых музыкантов, по субботам - цикл концертов зарубежных исполнителей, каждое воскресенье - дневные джазовые концерты с бесплатным входом для посетителей парка, вечером концерты известных композиторов- неоклассиков. Театральная часть программы будет включать драматические спектакли как для взрослой, так и для детской аудитории, современные балетные постановки с участием театра "Балет Москва".

Всего на площадке запланировано около 40 мероприятий, 12 из которых с возможностью бесплатного посещения. Сезон работы сцены продлится до 10 сентября.

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