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Погода в Москве в ближайшую неделю продолжит меняться

Москва
18 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

С воскресенья в столице ожидается похолодание

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Погода в предстоящие выходные в Москве будет нестабильной, после тепла ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В столичный регион прошло долгожданное потепление, правда оно не задержится, погода продолжит меняться. Если в субботу москвичей порадует почти летняя погода, то в воскресенье из-за влияния северного циклона пройдет дождь и похолодает", - отметил представитель метеослужбы.

В пятницу, 19 мая, будет сухо, лишь днем на юге области пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 6-8 градусов в Москве и 3-8 градусов - в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 20-22 градуса в мегаполисе и 18-23 градусов - в регионе. 20 мая осадков не ожидается, ночью будет 8-10 градусов в Москве и 5-10 градусов по области, днем после полудня столбики термометров поднимутся до 23-25 в столице и 20-25 градусов выше нуля в Подмосковье.

Ночь на 21 мая будет теплой - 12-14 градусов в городе и 9-14 градусов - по области, с приближением фронтальной зоны циклона местами пройдет небольшой дождь. Днем местами возможен кратковременный дождь с грозой, максимальная температура - не выше 16-18 градусов в Москве и 14-19 градусов в Подмосковье. Северный ветер может усиливаться до 12-17 м/с.

К понедельнику, 22 мая, дожди прекратятся, но температура воздуха останется невысокой - около 2-7 градусов ночью и 13-18 градусов днем. Во вторник, 23 мая, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до нуля - плюс 5 градусов, зато днем потеплеет до 15-20 градусов.

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