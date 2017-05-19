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Москвичи в этом году умудрились забыть в метро несколько колясок и инвалидное кресло

Москва
19 мая, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

За первые месяцы года жители столицы забыли в подземке уже порядка 2 тыс. вещей

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичного метрополитена и неравнодушные граждане с начала этого года передали на склад забытых вещей метро более 2 тыс. различных предметов, среди которых игрушечный автомат, очень похожий на настоящее оружие, несколько детских колясок, около десятка велосипедов и непонятно как потерявшееся инвалидное кресло. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника службы пассажирских сервисов столичного метро Юлия Темникова.

"Склад на станции "Котельники", где сейчас заканчивается Таганско-Краснопресненская линия, открылся в ноябре 2015 года. За первые месяцы 2017 года к нам поступило уже 2 тыс. забытых на станциях и в вагонах вещей, что на треть больше, чем за первые четыре месяца 2016 года", - сказала Темникова.

"Чаще всего москвичи забывают пакеты и сумки, но в этом году у нас были и весьма нестандартные находки, например несколько детских колясок и инвалидное кресло", - добавила она.

По словам Темниковой, все вещи, которые попадают на склад, вначале проходят тщательную полицейскую экспертизу

"По нашему регламенту вещи на складе не могут оставаться более шести месяцев. Когда этот срок проходит, предметы утилизируют", - пояснила Юлия Темникова.

Праздничный автомат

Старший кладовщик Елена Надежкина говорит, что праздничный автомат оказался на складе сразу после майских праздников. Совсем как настоящий с виду автомат Калашникова, одна из последних модификаций, на самом деле оказался игрушечным.

"Моя версия такова, что кто-то ходил с ним на Парад Победы или на какие-то праздничные мероприятия 9 мая", - говорит Елена Надежкина.

Она верит, что и у автомата, и у инвалидного кресла, которое нашли в декабре и которое может скоро отправиться на утилизацию, найдется хозяин.

"Как вы видите, склад небольшой, сейчас здесь находится не более 200 предметов. Я работаю здесь больше года и заметила, что находится не более 30% забытых вещей. Вероятно, человек, потерявший что-то, не может вспомнить, где именно он оставил свою вещь, иначе обращений бы было больше," - резюмирует Надежкина.

Деньги и телефоны

Все деньги, которые находятся в кошельках и портмоне забывчивых горожан, изымаются, поступают на специальный счет метрополитена и возвращаются владельцу только после сложной системы идентификации.

"Люди, как правило, знают суммы, которые хранятся у них в бумажнике. Кроме того, мы и сами пересчитываем количество купюр и записываем их номера и серию в специальный реестр. Владельцы пропавших кошельков, как правило, не носят в бумажниках только одни купюры и легко могут перечислить все свои дисконтные карты. Вот так мы и выявляем настоящих хозяев кошельков и их содержимого", - рассказывает Надежкина

Юлия Темникова, в свою очередь, говорит что владельцев пропавших телефонов ищут по записям в телефонной книге и чаще всего звонят последним собеседникам забывчивого абонента, пытаясь выйти на его след. "Если у нас появляется хоть одна информационная зацепка, мы попытаемся сделать все, чтобы телефон нашел хозяина", - отмечает Юлия Темникова.

"Хозяева, которым удается отыскать свои вещи, всегда очень благодарят нас. И вы знаете, большой плюс этой работы - видеть счастливые лица людей", - резюмирует Елена Надежкина.

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