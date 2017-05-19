Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Элементы декоративной лепнины обрушились со здания на пешеходную часть в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.
"По адресу Краснопрудная улица, 7/9 часть декоративной лепнины здания упала на пешеходную часть. На данный момент территория огорожена, проводятся противоаварийные работы", - уточнили в пресс-службе.
Некоторые СМИ ранее сообщили, что в Красносельском районе столицы с фасада жилого дома частично обрушился балкон.