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Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы

Москва
19 мая, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

На данный момент территория огорожена, проводятся противоаварийные работы

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Элементы декоративной лепнины обрушились со здания на пешеходную часть в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

"По адресу Краснопрудная улица, 7/9 часть декоративной лепнины здания упала на пешеходную часть. На данный момент территория огорожена, проводятся противоаварийные работы", - уточнили в пресс-службе.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что в Красносельском районе столицы с фасада жилого дома частично обрушился балкон.

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