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Архитектурная подсветка появилась на 12 развязках МКАД

Москва
22 мая, 9:14 UTC+3

В праздничные дни также будет работать более яркая и красочная подсветка

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Материал из 1 страницы
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работы по созданию архитектурной подсветки на 12 транспортных развязках - пересечениях МКАД с основными вылетными магистралями - завершились в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на шести развязках, в частности, на Варшавском и Ленинградском шоссе, также появилось ландшафтное освещение деревьев с кустарниками.

"Колонны мостовых сооружений на воротах в город подсвечены теплым белым светом, а пролетные конструкции - холодным. Деревья и кустарники подсвечиваются снизу специальными лампами - также холодным белым светом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дни городских и государственных праздников предусмотрена и праздничная иллюминация, которая предполагает более яркую красочную подсветку. 

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