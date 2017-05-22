Архитектурная подсветка появилась на 12 развязках МКАД

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работы по созданию архитектурной подсветки на 12 транспортных развязках - пересечениях МКАД с основными вылетными магистралями - завершились в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на шести развязках, в частности, на Варшавском и Ленинградском шоссе, также появилось ландшафтное освещение деревьев с кустарниками.

"Колонны мостовых сооружений на воротах в город подсвечены теплым белым светом, а пролетные конструкции - холодным. Деревья и кустарники подсвечиваются снизу специальными лампами - также холодным белым светом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дни городских и государственных праздников предусмотрена и праздничная иллюминация, которая предполагает более яркую красочную подсветку.