Архитектурная подсветка появилась на 12 развязках МКАД

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работы по созданию архитектурной подсветки на 12 транспортных развязках - пересечениях МКАД с основными вылетными магистралями - завершились в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на шести развязках, в частности, на Варшавском и Ленинградском шоссе, также появилось ландшафтное освещение деревьев с кустарниками.
"Колонны мостовых сооружений на воротах в город подсвечены теплым белым светом, а пролетные конструкции - холодным. Деревья и кустарники подсвечиваются снизу специальными лампами - также холодным белым светом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дни городских и государственных праздников предусмотрена и праздничная иллюминация, которая предполагает более яркую красочную подсветку.