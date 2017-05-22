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Более 30 зон отдыха в Москве прошли проверку перед летним сезоном

Москва
22 мая, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Основными нарушениями стало повреждение малых архитектурных форм (лавочек, урн), а также неудовлетворительное содержание дорожек

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 30 зон отдыха Москвы прошли проверку Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы по состоянию на 17 мая. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин.

"По состоянию на 17 мая для обследования предъявлено 42 зоны отдыха, из них принято 34. Восьми зонам в приемке отказано. Основные виды нарушений, выявленные в ходе проверки: повреждение малых архитектурных форм (лавочек, урн), неудовлетворительное содержание дорожек. После устранения нарушений зоны отдыха будут повторно предъявлены ОАТИ для приемки", - сказал Бородулин.

Согласно распоряжению правительства Москвы от 17 января 2012 года, в столице определено 124 зоны и места массового отдыха на водоемах. В 24 зонах в 2017 году планируется реконструкция. Таким образом, к летнему сезону будет подготовлено 100 зон отдыха, в восьми из которых можно будет купаться.

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