Частные перевозчики в Москве стали чаще мыть автобусы перед сезонным всплеском аллергии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Частные перевозчики вынуждены проводить в своих автобусах дополнительные влажные уборки, чтобы защитить москвичей от всплеска сезонной аллергии. Об этом говорится в сообщении пресс-центра столичного департамента транспорта.

"Некоторым пассажирам приходится находиться в салоне автобуса длительное время, от пыльцы и пыли в салоне аллергия может усилиться. Чтобы помочь москвичам справляться с аллергией, перед выходом на линию и во время больших перерывов между рейсами водители автобусов будут протирать пыль в салоне и чистить сиденья", - отмечают в департаменте.

Как говорится в сообщении, транспортники стараются учитывать все запросы москвичей. "Нам важно, чтобы пассажирам было комфортно в наших автобусах. Очень много людей, которые страдают весной от аллергии и, мы думаем, что дополнительная уборка сможет им помочь чувствовать себя лучше", - приводит пресс-центр слова генерального директора ООО "Гепарт" Мурада Султанова.

По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Сергея Дьякова, слова которого также приводятся в сообщении, "реформа наземного городского транспорта нацелена на улучшение качества перевозок в Москве".

"Необходимо было организовать работу частных перевозчиков на высоком уровне. Мы пришли к тому, что они не только соблюдают государственный контракт, но и сами предлагают, как повысить уровень сервиса", - подчеркнул он.

Автобусный парк

На данный момент по городским стандартам работают 8 перевозчиков на 211 маршрутах Москвы. Парк автобусов частных перевозчиков полностью обновлён, в 2016 году закуплено около 2000 автобусов разной вместимости, которые распределены по маршрутам в зависимости от их загруженности. Новые коммерческие автобусы можно легко отличить по узнаваемому синему цвету и логотипу "Московский транспорт". В них действуют все городские билеты и социальные карты.