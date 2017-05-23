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Росавтодор откроет движение на трассе М-7 "Волга" в Балашихе в августе

Москва
23 мая, 12:17 UTC+3 БАЛАШИХА БАЛАШИХА 23, мая. /ТАСС

На текущий момент объект реализован на 65%

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БАЛАШИХА, 23 мая. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) откроет рабочее движение на трех транспортных развязках трассы М-7 "Волга" (на участке трассы в черте города Балашиха в Московской области) в августе. Об этом журналистам сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт.

"Мы планируем в августе открыть рабочее движение на этом участке федеральной трассы М-7 "Волга", и по срокам государственного контракта в ноябре текущего 2017 года мы должны закончить все работы", - сказал он.

По словам Старовойта, федеральная автодорога М-7 "Волга" - одна из самых напряженных федеральных трасс и проект по строительству транспортных развязок является ключевым для Министерства транспорта РФ на 2017 год. На текущий момент объект реализован на 65%.

Как сообщил исполнительный директор АО "ДСК "АВТОБАН" (генеральный подрядчик проекта) Александр Ракецкий текущая стоимость проекта составляет чуть более 6 млрд рублей.

"Сегодня выполнена программа в деньгах примерно на 65% - это в общей сложности чуть-чуть больше 6 млрд (рублей - прим. ТАСС), остатки работ около 3,3 млрд (рублей - прим. ТАСС)", - пояснил Ракецкий.

В Росавтодоре отметили, что строительство транспортных развязок в подмосковной Балашихе позволит разгрузить транспортный узел на подъезде к столице.

По окончании строительства эстакады шириной в три полосы в каждую сторону поднимутся над перекрестками, оставляя под собой местный трафик. Городской транспорт будет беспрепятственно уходить на местные дороги под эстакадой, а транзитный пойдет по эстакадной части автомагистрали М-7 "Волга" безостановочно.

Работы по строительству транспортных развязок на участке федеральной трассы М-7 "Волга" ведутся с 2014 года. Завершение проекта намечено на конец этого года.

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