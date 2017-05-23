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Здание автосервиса горит на юго-востоке Москвы

Москва
23 мая, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Согласно предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в здании автосервиса на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.

"Возгорание возникло в двухэтажном здании автосервиса во 2-м Вязовском проезде. Информация о пожаре в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила в 15:13 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Из здания идет густой черный дым. Площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет.

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