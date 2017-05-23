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Бесплатные кинопоказы четыре дня в неделю будут идти летом в московском парке "Фили"

Москва
23 мая, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов по пятницам и субботам в парке будет проходить кинолекторий

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бесплатные кинопоказы с четверга по воскресенье будут проходить летом в московском парке "Фили". Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Показы от телеканала RT будут проходить по четвергам и воскресеньям до сентября. Картины будут раскрывать самые разные темы: социальные, политические, образовательные, краеведческие, проблемы экологии и пр. Контент доступен на английском и русском языках. По пятницам и субботам будет проходить кинолекторий от международного кинофестиваля независимого кино KONIK Film-Festival", - уточнили в пресс- службе.

Кинолекторий продлится с 26 мая по 2 сентября 2017 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Года экологии в России, фестиваля "Зажигаем огни". Зрители увидят более 45 короткометражек, а сразу после показа пройдут встречи с известными режиссерами, актерами, музыкантами, политиками, архитекторами, урбанистами.

В четверг 1 июня в 19:00 мск в летнем кинотеатре парка "Фили" пройдет показ документального фильма "Танец маленьких лебедей". Лента посвящена учебе и последующему творческому пути танцоров балета.

Парк культуры и отдыха "Фили" расположен на западе Москвы и занимает площадь в 280 га. Ежегодно его посещают более 7,5 млн человек. На территории парка находятся Кунцевское городище, одно из древнейших укрепленных поселений Москвы XI века, ансамбль усадьбы Нарышкиных в Кунцеве XVII-XIX вв. Парк имеет современную инфраструктуру, включая реконструированную набережную, летний кинотеатр, шахматный клуб, стационарные спортивные площадки, детский городок аттракционов и экстремальный веревочный парк.

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