ФАС отменила итоги конкурса по табло для метро из-за нарушений закона о госзакупках

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба отменила итоги аукциона за право установки табло, которые показывают, сколько времени осталось до прибытия поезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ФАС.

"В ходе разбора жалобы одного из участников аукциона на действия московского метрополитена мы выяснили, что последний нарушил закон о госзакупках. В результате мы отменили итоги аукциона на размещение почти 400 табло обратного отсчета до прибытия поезда. Начальная цена контракта составляла почти 165 млн рублей", - пояснил представитель пресс-службы.

Он пояснил, что информация о проведении аукциона была размещена в декабре 2016 года, при этом участниками тендера могли быть только представители малого и среднего бизнеса. Основываясь на этом, представители московского метро отклонили заявку компании "Трансдеталь", которая представила неточную информацию о выручке, что позволило отнести ее к крупному бизнесу.

Позже в "Трансдетали" признали, что это произошло из-за технической ошибки.

Аукцион прошел в середине марта и его победителем стало ООО "Видор" - компания обязалась выполнить все условия контракта за 69,1 млн рублей. Договор с фирмой так и не был заключен.

"Представители ФАС пришли к выводу, что метрополитен несправедливо отклонил заявку, поскольку вся информация об участнике содержится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы", - сказал представитель пресс-службы.

Он также напомнил, что речь идет о 398 мониторах, которые должны были висеть на платформах со стороны выезда из тоннеля. Помимо времени о прибытии следующего поезда, они должны были информировать пассажиров о загруженности вагонов, изменениях в работе городского транспорта и чрезвычайных происшествиях.

Получить оперативный комментарий от представителей метрополитена не удалось. Как сообщалось ранее, первую панель с обратным отсчетом времени до прибытия поезда установили в 2014 году на станции "Проспект мира". Чуть позже такое же табло появилось станции "Киевская".