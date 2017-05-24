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Таганский детский парк в Москве откроется в июне после благоустройства

Москва
24 мая, 9:29 UTC+3 МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В парке также заработает первый в столице водный игровой комплекс, где можно будет проводить эксперименты и изучать законы физики

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© Официальный сайт мэра Москвы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в июне завершить благоустройство и открыть территорию Таганского детского парка. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

"В июне завершается комплексное благоустройство Таганского детского парка. После реконструкции здесь появились детские площадки, сцена, зеленый лабиринт, водная интерактивная площадка, музыкальный фонтан, новые дорожки. Также на территории обновили газонные покрытия, высадили деревья и кустарники. К началу учебного года здесь будут работать кафе, многофункциональный детский центр, появятся яркие арт-объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в парке откроется первый в Москве водный игровой комплекс, где можно будет проводить эксперименты и наглядно изучать простейшие законы физики. Одной из достопримечательностей парка станет интерактивный фонтан с яркой подсветкой и музыкальным сопровождением, который установят на главной площади.

На сайте мэра сообщается также, что осенью этого года в Таганском детском парке появятся культурно-досуговый комплекс и многофункциональный детский центр. В здании культурно-досугового комплекса заработают детское кафе, лекторий для проведения образовательных мастер-классов, пункт проката и летний кинотеатр на террасе. В многофункциональном детском центре круглый год будут проходить развивающие занятия.

Власти столицы также обновили газоны, высадили деревья и кустарники, обустроили три отдельных площадки для детей разного возраста: для малышей до трех лет - с большой песочницей и безопасными качелями; для детей от трех до шести лет - с крутыми горками, качелями и каруселью; для детей от шести до 12 лет - с несколькими видами качелей. Также в ходе реконструкции был восстановлен декоративный яблоневый сад. Зимой дорожки в прогулочной зоне планируют залить льдом для катания на коньках.

В честь открытия 10 июня в парке пройдет праздник. Символом новой зоны отдыха станут роботы: они будут на сцене, в форме гигантских арт-объектов и на сувенирной продукции. У входа гостей будет встречать гигантский робот Железяка, а роботы-аниматоры проведут квест по новым объектам парка. Во время праздника будут работать робокараоке и рободискотека, а завершатся торжества парадом роботов .

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