Полиция ищет неизвестного, бросившего бутылку с горючей жидкостью в Maybach в Москве

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, бросившего так называемый коктейль Молотова в автомобиль Maybach на парковке в центре Москвы.
"23 мая гражданин сообщил в полицию, что на парковке около дома 5 на 3-й Фрунзенской улице неизвестный совершил порчу автомобиля Mercedes", - сообщили ТАСС в столичном главке полиции.
По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленник кинул бутылку с горючей жидкостью в Mercedes Maybach.