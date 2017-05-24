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Полиция ищет неизвестного, бросившего бутылку с горючей жидкостью в Maybach в Москве

Москва
24 мая, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Инцидент произошел на парковке около дома 5 на 3-й Фрунзенской улице

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, бросившего так называемый коктейль Молотова в автомобиль Maybach на парковке в центре Москвы.

"23 мая гражданин сообщил в полицию, что на парковке около дома 5 на 3-й Фрунзенской улице неизвестный совершил порчу автомобиля Mercedes", - сообщили ТАСС в столичном главке полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленник кинул бутылку с горючей жидкостью в Mercedes Maybach.

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