Власти Москвы и Корпорация МСП заключили соглашение о взаимодействии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) заключили соглашение об информационном взаимодействии.

Документ в среду подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор корпорации Александр Браверман.

"В малом и среднем бизнесе Москвы работает более 2 млн человек. Это важнейший сектор экономики. Мы активно занимаемся оказанием содействия в развитии малого и среднего предпринимательства в Москве, оказываем самые различные услуги", - сказал Собянин.