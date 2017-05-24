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Правительство Москвы продлило программу бесплатного детского отдыха на 2017 год

Москва
24 мая, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

"Московская смена" в 2017 году пройдет в 266 учреждениях столицы

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы продлило программу бесплатного детского отдыха "Московская смена", разработанную партией "Единая Россия" на 2017 год. Соответствующее решение было принято в ходе президиума правительства столицы.

"В прошлом году по инициативе партии "Единая Россия" в Москве была организована программа активного детского отдыха "Московская смена" и десятки тысяч детей, оставшихся в городе в силу разных причин, смогли принять участие в сотнях мероприятиях, организованных на базе городских учреждений. В этом году эта практика будет продолжена, учитывая очень хороший позитивный резонанс по ней и отклики со стороны горожан", - отметил в ходе президиума руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Программа "Московская смена" была запущена в столице в 2016 году. Ее цель - организовать летний отдых школьников в возрасте от 7 до 14 лет, которые в летние каникулы не выехали за город. В ходе летних смен дети будут ездить на экскурсии, учиться, заниматься спортом и посещать мастер- классы.

"Московская смена" в 2017 году пройдет в 266 учреждениях столицы: в 132 школах департамента образования, в 30 спортшколах департамента спорта и туризма, в 104 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения.

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