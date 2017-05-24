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Мосгортур: почти 90% лагерей готовы принять летом детей-льготников из Москвы

Москва
24 мая, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Всего будет проверено 34 базы отдыха

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 90% баз отдыха и лагерей готовы принять летом детей льготных категорий из Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе крупнейшего организатора детского отдыха в столице - ГАУК "Мосгортур".

"88% баз прошли второй этап проверок. Остальные 12% в процессе проверки. Всего мы проверяем 34 базы отдыха. Второй этап проверок завершится на этой неделе", - сказали в пресс-службе.

Ранее стратегический директор Мосгортура Наталья Лосева сообщила ТАСС, что проверки баз проходят в три этапа.

На первом этапе проверяется наличие полного пакета документов от Роспотребнадзора, от МЧС и других служб, а также соответствие базы техзаданию Мосгортура. Вторые проверки проходят перед открытием смен, в мае, во время которых комиссия смотрит, были ли исправлены допущенные ранее нарушения.

По словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, третий этап проверок запланирован на время, когда дети уже заедут в лагеря. "Это может быть не одна, а несколько проверок. Даты проверок мы держим в секрете", - пояснил ТАСС Овчинников.

О детском отдыхе

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. В 2017 году московские дети смогут отдохнуть в лагерях и базах отдыха Московской области, в Краснодарском и Ставропольском крае, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Республике Беларусь. Для работы во всех лагерях Мосгортур подготовил 4 тыс. вожатых.

В этом году Мосгортур представит семь программ детского отдыха. Помимо трех новых - "Москва. Городские легенды", "Путешествие во времени", "Учимся думать" - детям предложат программы, пользовавшиеся большим спросом в 2016 году. Среди них - "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: Чемпионат 2018" и "Правильные путешествия".

Прошлогодние программы при их реализации в текущем году будут обновлены.

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