Мосгортур: почти 90% лагерей готовы принять летом детей-льготников из Москвы

Французский велогонщик Роллан выиграл 17-й этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 24 мая, 18:30
Стратегия развития КХЛ должна привести к снижению госфинансирования на 12 млрд руб.Спорт 24 мая, 18:24
Европейский модуль Schiaparelli разбился из-за неполадок в бортовом компьютереКосмос 24 мая, 18:22
Лавров возглавил рейтинг министров по упоминаемости в социальных сетяхПолитика 24 мая, 18:18
Президент "Витязя": принцип исключения клубов из КХЛ не совсем понятенСпорт 24 мая, 18:06
Реновация коснется 500 кварталов в МосквеОбщество 24 мая, 18:01
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"Экономика и бизнес 24 мая, 18:00
Федерация: киберспорт не является причиной погружения детей в виртуальную реальностьСпорт 24 мая, 17:57
Мадуро отменил поездку на инаугурацию главы Эквадора на фоне протестов против этого визитаМеждународная панорама 24 мая, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 90% баз отдыха и лагерей готовы принять летом детей льготных категорий из Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе крупнейшего организатора детского отдыха в столице - ГАУК "Мосгортур".
"88% баз прошли второй этап проверок. Остальные 12% в процессе проверки. Всего мы проверяем 34 базы отдыха. Второй этап проверок завершится на этой неделе", - сказали в пресс-службе.
Ранее стратегический директор Мосгортура Наталья Лосева сообщила ТАСС, что проверки баз проходят в три этапа.
На первом этапе проверяется наличие полного пакета документов от Роспотребнадзора, от МЧС и других служб, а также соответствие базы техзаданию Мосгортура. Вторые проверки проходят перед открытием смен, в мае, во время которых комиссия смотрит, были ли исправлены допущенные ранее нарушения.
По словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, третий этап проверок запланирован на время, когда дети уже заедут в лагеря. "Это может быть не одна, а несколько проверок. Даты проверок мы держим в секрете", - пояснил ТАСС Овчинников.
ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. В 2017 году московские дети смогут отдохнуть в лагерях и базах отдыха Московской области, в Краснодарском и Ставропольском крае, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Республике Беларусь. Для работы во всех лагерях Мосгортур подготовил 4 тыс. вожатых.
В этом году Мосгортур представит семь программ детского отдыха. Помимо трех новых - "Москва. Городские легенды", "Путешествие во времени", "Учимся думать" - детям предложат программы, пользовавшиеся большим спросом в 2016 году. Среди них - "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: Чемпионат 2018" и "Правильные путешествия".
Прошлогодние программы при их реализации в текущем году будут обновлены.