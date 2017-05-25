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Поезда следуют с опозданием на Казанском направлении МЖД

Москва
25 мая, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Четыре компенсационных автобуса запущены для перевозки пассажиров

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сбой в движение поездов произошел на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Он связан со сходом с рельсов колесной пары одной из электричек, сообщили в пресс-службе магистрали.

"В 06:47 мск при заезде в тупик пригородного поезда без пассажиров на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошел съезд с рельсов одной колесной пары. Часть состава осталась на первом главном пути", - пояснили в пресс-службе.

На место происшествия выехал восстановительный поезд со станции Перово, который вернет колесную пару на рельсы. "Движение других поездов Казанского направления осуществляется по соседнему второму главному пути с использованием вариантного графика, с помощью которого составы поочередно пропускаются в обе стороны", - добавили в пресс-службе.

Для перевозки пассажиров запущены четыре компенсационных автобуса - два отправлением со станции Черусти и два - со станции Шатура. "В пути на 10 минут задержан один пригородный поезд сообщением Черусти - Москва, с отклонением до одного часа следуют два пассажирских поезда: Йошкар-Ола - Москва и Нижневартовск - Москва", - уточнили в пресс-службе.

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