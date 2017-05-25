МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дождь с грозой и усиление ветра ожидается в течение дня в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.

"В ближайший час с сохранением в течение дня и вечера 25 мая местами по Московской области и Москве (включая ТиНАО) ожидается дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили в главке.

В МЧС предупредили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и частичный повал деревьев, а также повреждение молниями объектов, не оборудованных громоотводом. Из-за осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта. В связи с непогодой спасатели советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.