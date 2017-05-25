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Три паркинга на 3 тыс. мест появятся в Новой Москве до конца июня 2017 года

Москва
25 мая, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Паркинги будут созданы в деревнях Рассказовка, Язово и Румянцево

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Три новых автомобильных стоянки, рассчитанных почти на 3 тыс. мест, откроются в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы до конца июня 2017 года, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Инвесторы планируют сдать в эксплуатацию три крупных паркинга на 2,857 тыс. машин", - приводит пресс-служба слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Три новых паркинга появятся в деревнях Рассказовка, Язово и Румянцево. Так, в Рассказовке завершается строительство гаража-стоянки на 843 автомобиля, в Язово планируется открыть многоэтажную автостоянку открытого типа в составе общественно-жилого комплекса на 1,21 тыс. машин, в Румянцево - многоуровневый паркинг на 804 автомобиля.

Всего за последние пять лет в ТиНАО было создано около 25 тыс. парковочных мест, рассказали ТАСС в пресс-службе главы департамента. По итогам 2017 года власти планируют сдать в эксплуатацию еще 7 тыс. мест для автомобилей. До 2035 года в ТиНАО построят более 20 крупных транспортно- пересадочных узлов, в составе которых будут и паркинги, добавили в департаменте.

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