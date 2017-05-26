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Во дворе на юго-западе Москвы водитель насмерть сбил пешехода

Москва
26 мая, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства происшествия

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Водитель насмерть сбил пешехода во дворе на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома № 113 на Южнобутовской улице водитель совершил наезд на пешехода на дворовой территории. От полученных травм пешеход скончался", - сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время устанавливается марка автомобиля и ведется поиск водителя.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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